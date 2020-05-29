Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5,8 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 117 тысяч 265. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 5 миллионов 810 тысяч 331 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 721 тысяча 750), Бразилии (438 тысяч 238), России (379 тысяч 51), Великобритании (270 тысяч 508), Испании (237 тысяч 906), Италии (231 тысяча 732) и Франции (186 тысяч 364).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 66 тысяч 520 человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 360 тысяч 308 человек. За сутки число смертей выросло на 4 тысячи 655. В США скончались 101 тысяча 616 человек, Великобритании — 37 тысяч 919, в Италии — 33 тысячи 142, Франции — 28 тысяч 665, Испании — 27 тысяч 119.

В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 662 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 9 тысяч 576, Узбекистане — 3 тысячи 444, Таджикистане — 3 тысячи 563.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.