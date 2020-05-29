Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5,8 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 117 тысяч 265. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 5 миллионов 810 тысяч 331 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 721 тысяча 750), Бразилии (438 тысяч 238), России (379 тысяч 51), Великобритании (270 тысяч 508), Испании (237 тысяч 906), Италии (231 тысяча 732) и Франции (186 тысяч 364).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 66 тысяч 520 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 662 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 9 тысяч 576, Узбекистане — 3 тысячи 444, Таджикистане — 3 тысячи 563.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.