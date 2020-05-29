В Кыргызстане зарегистрировали еще 68 случаев коронавируса. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке зарегистрировали 9 случаев, в Оше — 2, Чуйской области — 5, Баткенской — 1, Нарынской — 4.

Кроме того, 26 случаев заражения коронавирусом выявили у курсантов, прибывших из России. Еще 21 факт заражения у прибывших из РФ граждан Кыргызстана. В том числе заразились 11 беременных женщин и 10 студентов.

Всего на 29 мая зарегистрировали 1 тысячу 662 случая.