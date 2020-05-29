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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане выявили 68 новых случаев коронавируса. Всего — 1 662

В Кыргызстане зарегистрировали еще 68 случаев коронавируса. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке зарегистрировали 9 случаев, в Оше — 2, Чуйской области — 5, Баткенской — 1, Нарынской — 4.

Кроме того, 26 случаев заражения коронавирусом выявили у курсантов, прибывших из России. Еще 21 факт заражения у прибывших из РФ граждан Кыргызстана. В том числе заразились 11 беременных женщин и 10 студентов.

Всего на 29 мая зарегистрировали 1 тысячу 662 случая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154108/
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