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Общество

Новый учебный год в Кыргызстане может продлиться на удаленке

В Кыргызстане новый учебный год может продлиться на удаленке. Об этом 24.kg сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

По ее словам, исходя из ситуации, в министерстве приготовили два сценария. «Сейчас формируем команду методистов, учителей, будем снимать телеуроки и готовить электронные учебные ресурсы. Это на случай, если нам не позволят обучать детей в реальном режиме», — пояснила Надира Джусупбекова.

Все мы понимаем: в первую очередь, конечно, здоровье и жизнь детей, а потом — учеба.

Надира Джусупбекова

Если пандемия коронавируса пойдет на спад и специалисты здравоохранения позволят детям вернуться в школы, то все здания и помещения продезинфицируют, а родители должны будут обеспечить учащихся индивидуальными средствами защиты.

Из-за вспышки нового коронавируса последние месяцы 2019/20 учебного года прошли в дистанционном формате, однако оценки решили не учитывать, чтобы не испортить успеваемость детей. У некоторых учащихся не было смартофона, доступа к интернету либо телеурокам. Изменили и формат госэкзаменов в 9-х и 11-х классах. Госкомиссия выставит оценки, исходя из общих достижений учащихся.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154092/
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