Драка в подъезде первого вице-мэра. Мэрия предоставила видео с камер наблюдения

Первый вице-мэр Алмаз Бакетаев никого не избивал. В муниципалитете предоставили записи камер наблюдения.

В пресс-службе напомнили, что утром появилась информация, что Алмаз Бакетаев избил некоего Ч.М. во дворе своего дома. «Информация не соответствует действительности», — подчеркнули в мэрии.

В муниципалитете отметили, что получили записи с камер видеонаблюдения. «На записи видно много детей, женщин и можно понять, что никакого избиения нет», — добавили в мэрии.

Однако на записи не видно самого момента и места потасовки. Из подъезда выходят несколько мужчин, один из них вытирает кровь с лица.

«Недостоверная информация наносит вред репутации первого вице-мэра, и он не исключает, что будет защищать свои честь и достоинство в рамках закона. Согласно статье 29 Конституции КР, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, на защиту чести и достоинства. Статьей 18 Гражданского кодекса установлено, что каждый гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию, наряду с этим требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных распространением заведомо ложной информации», — отметили в мэрии.