В Бишкеке разрешили работать SPA-центрам, саунам и баням

Мэрия Бишкека разрешила работать SPA-центрам, саунам и баням. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, соответствующие изменения внесены в распоряжение от 10 мая 2020 года.

«Теперь услуги SPA-центров, саун и общественных бань включены в список разрешенных видов деятельности. С 29 мая начнет свою работу и муниципальная баня № 5 на улице Гагарина, 74 («Рабочий городок»)», — добавили в мэрии.

Чиновники напомнили, что владельцы объектов обязаны соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. «Это дезинфекция помещения, масочно-перчаточный режим администрации и обслуживающего персонала без исключения, установка санитайзеров и антисептиков для каждого клиента, а также разметка помещений и оборудования для санитарной дистанции», — добавили в мэрии.