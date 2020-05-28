29 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — микрорайон «Тунгуч», 1-4, 12, 15, 17, 19, 73/1, 60/1, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Он-Арча, Ойсул-Ата, Мин-Куш, Эркин-Тоо, Жениш);

9.00-17.00 — отрезки улиц Наманганской, Адырской, переулка Адырского, проспект Чуй, 50;

9.30-18.30 — отрезки улиц Усенбаева, Абдрахманова, Элебесова, Аул, переулок 8 Марта;

9.30- 13.00 — микрорайон «Аламедин-1», 34-42;

9.30-14.00 — улица Гоголя, 9, 11, Суюмбаева, 9а, 10/2, Московская, Осмонкула;

9.30-17.00 — отрезки улиц Виноградной, Фруктовой, Кривоносова, Крылова;

9.30-18.00 — улица Московская, 121;

10.00-12.00 — село Орто-Сай (улицы Байтика Батыра, Лесхозная, Новосоветская);

13.00-16.00 — улицы Дачная, Суворова, переулки Дачный, Керчинский.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Пятилетка, Верхний Ат-Башы, Пригородное (улицы Новая, Широкая, Юбилейная, 8 Марта, Строительная, Жаштык, Лесная, Островская, новостройка «Биримдик»), Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Масадык, Таранчиева), Карла Маркса (улицы Шопокова, 22-го Партсъезда, Пушкина, Фабричная), Лебединовка (улицы Лермонтова, Маяковского, Горького, Советская, Северная, переулок Веселый, проспект Победы);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Московская, Советская, Ленина, Тургенева, Киевская, Победы, Кирова, Чехова, Вокзальная, переулок Зеленый), Сокулук (улицы Достук, Ленина), Новопавловка (улица Мира);

9.30-17.00 — села Саз (улицы Свободы, Ынтымак, Набережная, Ж. Бекбалаева, Дунганская), Первое мая (улицы Калык, Джаштык, Малобек, Сырдыбай), Дон-Алыш (улица Доналыш), Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Новая, Сурабалды, имени Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Майтан, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Кайназаровой, Шопокова, Жаны-Турмуш), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Токтогула, Гагарина, Четинди), Конуш (улицы Школьная, Шопокова);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы 55 га, Бакыт, «Квартал Западный», 12-15), Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), Эриктуу, Ийри-Суу;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Крупское (улица Набережная), Ак-Суу (улица Южная);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Новопокровка (улица Манаса), Киргшелк (улица Садовая), город Кант (улицы Октябрьская, Токтогула, Пушкина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Душанбинская, Полевая, Ленинградская, Куйбышева, Панфилова, Калинина, Щорса, Орджаникидзе, Центральная, Белинского, Микояна, Некрасова, МПС, Буслаева, Тоголока Молдо, Свердлова, Чехова, Крупская, Марковского, Иваницина, Люксембург, Чуйская, Южная, Чернышевского);

9.00-17.00 — село Дон-Арык (улицы Комсомольская, Эркиндик).

3 Ошская область Ошская область