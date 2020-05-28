В Кыргызстане возобновилась электронная запись в школы

В Кыргызстане возобновила работу система электронной записи в школу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

В ведомстве напомнили, что работу приостановили после закрытия образовательных организаций на карантин из-за пандемии коронавируса.

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«Сейчас портал работает в прежнем режиме. Для подачи заявки родители детей, которые идут в первый класс, должны зарегистрировать ребенка в личном кабинете на портале, прикрепив необходимые документы», — отметили в ведомстве.

Напомним, что в этом году система заработала еще в пяти городах Кыргызстана: Оше, Джалал-Абаде, Кызыл-Кие, Кара-Балте и Токмаке. В Бишкеке в 2019-2020 учебном году проведено пилотирование проекта. Всего на портал поступило 13 тысяч 491 заявка из этих шести городов.