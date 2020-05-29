Афиша Бишкека на выходные: походы, мастер-класс по живописи и лекция для детей

Акции, концерты, фестивали

30 мая. Забег со сбором мусора (плоггинг)

Участники пройдут дистанции 10 и 13 километров, попутно собирая мусор. Победители плоггинга будут награждены ценными призами. Подробнее

Сбор в селе Татыр, 10.00.

Выставки, ярмарки

30-31 мая. Выставка кыргызских художников

Галерея начала работу в прежнем режиме. В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-19.00.

Мастер-классы, лекции, тренинги

30 мая. Мастер-класс по живописи

Получите удовольствие от общения в творческой атмосфере. Под руководством художницы Зульфии Акимовой вы за один день напишите картину, которую сможете повесить у себя дома. Регистрация по телефону 0500551293.

«Галерея М», 12.00.

30 мая. Поход в ущелье «Белогорка»

Белогорский водопад — это один из самых высоких водопадов на Тянь-Шане и самый высокий в северном Кыргызстане. Вода извергается с высоты в 60 метров бурным и полноводным потоком. Регистарция по телефону 0778886881.

Сбор на перекреске проспекта Чуй и улицы Турусбекова, 9.00.

30 мая. Encounter «Парная жиросжигающая пешеходка»

Могут участвовать команды из одного-двух человек. Помимо фонарика и телефона с интернетом возьмите воды, может быть жарко. Регистрация по телефону 0773864450.

Северо-западная сторона Детской больницы в микрорайоне «Джал», 18.45.

30 мая. Игра «Мафия»

«Мафия» — это салонная командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом. Жители города, обессилевшие от разгула мафии, выносят решение пересажать в тюрьму всех мафиози до единого. В ответ мафия объявляет войну до полного уничтожения всех мирных горожан.

Кафе La Maison Du Voyageur, 18.00.

31 мая. Поход к озеру Борулу

Борулу — озеро завального типа находится на высоте 1 тысяча 900 метров. Образовалось в результате Беловодского землетрясения в 1885 году. Регистарция по телефону 0778886881.

Сбор на перекреске проспекта Чуй и улицы Турусбекова, 9.00.

Для детей

30-31 мая. Онлайн-мероприятия к Дню защиты детей

В рамках акции «Счастливое детстово» в Кыргызмтане пройдут дни музыки и театра. Онлайн-мероприятия пройдут на странице в Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики в Facebook, а также на канале «Баластан».

31 мая. Онлайн-лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.

Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.