У пациентов и медперсонала челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя COVID-19 нет

У пациентов и медперсонала отделения челюстно-лицевой хирургии анализы на коронавирус отрицательные. Об этом 24.kg сообщил и. о. главврача Национального госпиталя Тилек Уметалиев.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что у бывшего пациента отделения после выписки вышел положительный анализ на коронавирусную инфекцию. После чего у контактировавших с ним пациентов и медработников отделения челюстно-лицевой хирургии также взяли анализы.

Всего по республике на 28 мая зарегистрировано 1 тысяча 594 случая, с выздоровлением по стране выписаны 1 тысяча 66 пациентов, 16 человек скончались.