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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Врачи Ошского роддома рассказали об условиях, в которых их держат две недели

Врачи Ошского городского роддома пожаловались на действия Минздрава. Пост с претензиями медиков опубликовала журналист Хулькар Исамова.

В публикации от имени врачей указывается, что главный врач роддома, как и остальные медики, просил сделать больницу либо обсервацией, либо совсем чистой.

«Но нас никто не услышал. И вот результат. Искусственно увеличиваем число зараженных... Вообще, это все сделано по желанию двух-трех вышестоящих людей Оша, а плоды пожинают более 900 людей, которые находятся в обсервации без условий, где общие санузлы. Куда смотрит Минздрав? Честно говоря, эпидемиологи сами не знают свои функциональные обязанности», — пишут медики.

«Риск заражения очень высок. 14 дней молчали. Жалеем главврача, директора. О нас, кроме них, никто и не думает», — добавили медработники.

из социальных сетей
Фото из социальных сетей. Медработники Ошского городского роддома пожаловались на условия

В Минздраве 24.kg подтвердили, что условия в роддоме действительно оставляют желать лучшего. Однако для рожениц установили дополнительные две душевые кабины.

«Некоторые из рожениц переведены в другой обсерватор. Контактные лица останутся. Руководство города и здравоохранения стараются улучшить условия пребывания для них», — прокомментировали в Минздраве.

Напомним, что в Городском перинатальном центре Оша коронавирус выявили у 34 человек. Заразились 15 медработников, 14 рожениц и 5 детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154036/
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