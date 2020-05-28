Строительство школ на средства Саудовского фонда развития завершится в 2021 году. Об этом на брифинге сообщил директор департамента жилищно-гражданского строительства при Госстрое КР Адилет Абдыкадыров.

Он напомнил, что всего будет построено 27 учебных заведений во всех регионах страны.

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«Соглашение было ратифицировано в 2017 году. После всех процедур с 2019 года начались строительно-монтажные работы в 26 школах. Данные школы в основном аварийные. Работы в еще одной школе начнутся после согласования с Саудовским фондом развития», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Саудовский фонд развития выделит $30 миллионов на строительство школ в Кыргызстане.