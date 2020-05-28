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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 мая: дождя не будет

В Кыргызстане 29 мая без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +15, днем +31 градус.

В Чуйской области ожидается ночью +12, днем +31 градус.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +18, днем до +32 градуса.

В Нарынской области +6 ночью и +26 градусов днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью +7, днем +26 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью +10, днем +31 градус.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154024/
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