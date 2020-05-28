В Кыргызстане выявляются факты заражения коронавирусом среди бесконтактных лиц

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сегодня на заседании республиканского штаба заявил, что в стране все чаще выявляются факты, когда граждане сами обращаются в медучреждения с симптомами вируса, не имея прямых контактов с зараженными и не зная, где и когда они заразились.

По его словам, это свидетельствует об увеличении очагов заражения. «Необходимо усилить все меры безопасности, чтобы санитарные требования, домашний карантин, режим обсервации и другие утвержденные нормы строго соблюдались. Не забывайте, что за халатность каждый может понести ответственность. Ситуация не должна выйти из-под контроля, никаких внезапных вспышек заражения не должно быть», — сказал он.

Гражданам необходимо в общественных местах, общественном транспорте, в местах массового скопления людей надевать маски для собственной безопасности. Кубатбек Боронов

Отметим, за сутки в стране зарегистрировано 74 случая заболевания COVID-19. За весь период число инфицированных составило 1 тысячу 594.