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Общество

В Бишкеке и Чуйской области в восьми школах откроют медицинские кабинеты

В восьми школах Бишкека и Чуйской области откроют медицинские кабинеты. Об этом сообщило Министерство образования.

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По его данным, ведомство подписало меморандум о сотрудничестве с общественным объединением «Детство без диабета».

«Документ предусматривает оказание квалифицированной помощи детям с диабетом в образовательных организациях. Новые медкабинеты оснастят компьютерами, холодильниками, руководствами по диабету. Самое главное, что в этих пунктах будут помогать детям и с другими заболеваниями», — отметили в пресс-службе.

Ранее Минобраз открыл аналогичные кабинеты в четырех школах столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153969/
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