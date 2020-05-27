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Общество

Прокладку канализации по улице Элебесова обещают закончить до 20 июля

Прокладку канализации по улице Элебесова между переулками Дорожным и Памирским завершат до 20 июля. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

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По ее данным, сегодня от горожан поступает много жалоб, что работы приносят неудобства. Жители не понимают, почему прокладывать канализацию нельзя было во время режима ЧП.

«Дорогие бишкекчане! Во время ЧП все строительные работы были под запретом. Работы начали сразу, как только разрешили строительство. Прокладка проходит только на восточной стороне улицы. Центральная канализация длиной 1 километр 885 метров охватит дома тысячи семей, проживающих на 10 улицах и переулках района, в том числе на улице Жерге-Тал в жилмассиве «Ак-Тилек». Подрядная организация MS Building обещает завершить прокладку канализации до 20 июля», — уточнили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153959/
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