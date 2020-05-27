28 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-14.00 — 7-й микрорайон, 49/1, 49/2, 49/6, 49/7;

9.00-17.00 — проспект Чуй, 46, 48, жилмассивы «Колмо» (улицы Сейил, Тынчтык, Дастан, Тендик, Илим), «Дордой» (3-я, 4-я, 9-12-я улицы), улицы Жумабека, 129, Щербакова, Лермонтова, переулки Мариупольский, Загородный, Мусоргского;

9.00-18.00 — 5-й микрорайон, 29/1, улицы Абдрахманова, 135, Токтогула, 80;

9.30-17.00 — отрезки улиц Сыдыгалиева, Мурманской, Манаса, Профессора Зимы, Куренкеева, Чокморова, Боконбаева, жилмассив «Ак-Орго» (улица Жетиген);

13.00-17.00 — улицы Суванбердиева, 106, 108, Жукеева-Пудовкина, 41а, 43, 43а, 45, 47, 49а, 59а, 57.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы 22-го партсъезда, Пушкина, Набережная, Шопокова), Беш-Кунгей (улица Масадык), Таш-Мойнок (улицы Центральная, Новая, Проектируемая), Лебединовка (улицы Садовая, Мичурина, Комсомольская), Гроздь (улицы Грозденская, Садовая), Верхний Ат-Баши, Пятилетка, Мыкан (улица Линейная, район ПМК-3, северная сторона объездной дороги), Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Полевая, Чагая);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — Шопоков (улицы Московская, Советская, Киевская, Ленина, Победы, Вокзальная), села Новопавловка (улицы Мира, Токтогула, Гагарина, Восточная, Заводская, Фрунзе), Сокулук (улицы Достук, Пионерская, Ленина), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная);

Московский РЭС

8.00-17.00 — село Беловодское (улицы Лермонтова, Комсомольская, Садовая, Токомбаева, Октябрьская, Красноармейская, Королева, переулок Комсомольский);

9.00-17.00 — села Александровка (переулок Спортивный), Крупское (улица Набережная), Сретенка (улицы Восточная, Крупской);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — Кара-Балта (улица Бейшеналиевой, 15, 17, 19, 21, «Квартал западный», 12-15), села Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), Эриктуу, Ийри-Суу;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Иссык-Атинская, Фрунзе, Новолинейная, Московская, Эшпая, Шевченко, Советская, Белинского, Строительная, Крупской, Мичурина, Чкалова, Мира), Киргшелк (улицы Мичурина, Победы), город Кант (улицы Победы, Красноармейская, Орозова, Безымянная, Киевская, Октябрьская, Мира, Матросова, Тулебердиева, Токтогула, Пушкина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Душанбинская, Полевая, Ленинградская, Куйбышева, Шапошникова, Панфилова, Садовая, Попова, Калинина, Щорса, Орджоникидзе).

3 Ошская область Ошская область