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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 мая: жарко

В Кыргызстане 28 мая без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +15, днем +31 градус.

В Чуйской области ожидается ночью +13, днем +31 градус.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +20, днем до +34 градусов.

В Нарынской области +5 ночью и +29 градусов днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью +8, днем +26 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью +11, днем +31 градус.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153946/
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