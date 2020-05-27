Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 мая: жарко

В Кыргызстане 28 мая без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +15, днем +31 градус.

В Чуйской области ожидается ночью +13, днем +31 градус.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +20, днем до +34 градусов.

В Нарынской области +5 ночью и +29 градусов днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью +8, днем +26 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью +11, днем +31 градус.