В проекте Камбар-Атинской ГЭС-1 заинтересованы Всемирный и Азиатский банки

«Есть большой интерес со стороны Азиатского банка развития и Всемирного банка по финансированию проекта Камбар-Атинской ГЭС-1», — заявил сегодня на пресс-конференции глава Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров.

По его словам, по Камбар-Атинской ГЭС-1 есть большие планы. Сейчас в правительстве создается группа по разработке финансовой модели проекта, переговорам партнеров, по переговорам с финансовыми институтами.

«На днях, думаю, этот проект правительство примет. Есть варианты — несколько инвесторов, заинтересованных в проекте», — подчеркнул Айтмамат Назаров.