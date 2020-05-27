Омбудсмен Токон Мамытов побеседовал с политическими заключенными в СИЗО ГКНБ

Омбудсмен Токон Мамытов посетил СИЗО ГКНБ и побеседовал с политическими заключенными. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.



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По ее данным, он встретился с Каныбеком Осмоналиевым, Дуйшенбеком Зилалиевым, Албеком Ибраимовым, Алмазбеком Атамбаевым, Айбеком Калиевым, Сардором Абдрахмановым и Бектурсуном Айталиевым.

«Каныбек Осмоналиев пожаловался на состояние здоровья и показал подтверждающую медицинскую справку, выданную госучреждением «Клиническая больница управделами президента и правительства». Алмазбек Атамбаев сообщил о перепадах и резких скачках артериального давления», — отметили в пресс-службе.

Заключенные высказали претензии к некоторым судьям и руководителям правоохранительных органов в связи с якобы допущенными ими неправомерными действиями. «Все озвученные жалобы и обращения тщательно проанализируют сотрудники института омбудсмена и подготовят соответствующие письменные обращения в судебные инстанции и государственные органы», — заключили в институте.