09:54
USD 74.08
EUR 81.18
RUB 1.04
Общество

В детской онкологии нет лекарств. Родители задолжали аптекам крупные суммы

В детских отделениях онкологии в Бишкеке и Оше есть проблемы с лекарственным обеспечением. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор общественного фонда «Помогать легко» Динара Аляева.

Читайте по теме
Правительство выделило 160 миллионов сомов на покупку лекарств для онкопациентов

По ее словам, из-за этого у родителей многих детей накопились огромные долги за препараты, которые они брали в аптеках.

«У родителей девочки, которая умерла в детском отделении онкологии, долг в аптеке 35 тысяч сомов. 22 мая наш фонд оплатил долги родителей в аптеке Бишкека на 67 тысяч 720 сомов. А в это время вице-премьер-министр Аида Исмаилова отчитывается на публику и депутатам, что в детской онкологии нет проблем с лекарственным обеспечением. Кто кого обманывает? Заведующие отделениями, директора больниц, вице-премьер? Почему сложно говорить правду?» — задается вопросами Динара Аляева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153889/
просмотров: 216
Версия для печати
Материалы по теме
Фармкомпании завышают цены на лекарства. Депутат просит правительство вмешаться
Динара Аляева: Чиновники хотят отобрать здание детского хосписа
Сколько средств выделят детской онкологии в городе Ош, решат сегодня
Цифра дня. 307,1 миллиона сомов предусмотрено на льготные лекарства
ФОМС признал завышение цен на некоторые лекарства
Правительство: Ошская детская онкобольница получит средства на покупку лекарства
Динара Аляева: Детское отделение онкологии в Оше не получит деньги на лекарства
Министерство здравоохранения объявило торги на определенные позиции лекарств
Нужна помощь. Жителю Балыкчи требуются жизненно необходимые лекарства
В некоторых аптеках Бишкека лекарства подорожали в 3-4 раза
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева В соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировали 38&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1403 В Кыргызстане зарегистрировали 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1403
В&nbsp;Кыргызстане выявили 35&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;468 В Кыргызстане выявили 35 новых случаев коронавируса. Всего — 1 468
Бизнес
Информатика&nbsp;&mdash; основа вашей профессиональной карьеры Информатика — основа вашей профессиональной карьеры
Бизнес-кредиты от&nbsp;9&nbsp;процентов в&nbsp;сомах и&nbsp;от&nbsp;5&nbsp;процентов в&nbsp;долларах Бизнес-кредиты от 9 процентов в сомах и от 5 процентов в долларах
Специальная программа кредитования &laquo;Керемет Банка&raquo; для поддержки бизнеса&nbsp;КР Специальная программа кредитования «Керемет Банка» для поддержки бизнеса КР
Пять причин оплатить товары и&nbsp;услуги через терминалы MegaCom Пять причин оплатить товары и услуги через терминалы MegaCom
27 мая, среда
09:46
В парламенте новый депутат Нургазы Айдаров принес присягу В парламенте новый депутат Нургазы Айдаров принес прися...
09:39
В детской онкологии нет лекарств. Родители задолжали аптекам крупные суммы
09:20
Это фантазии бизнесменов на тему, как бы больше заработать на людской панике
08:51
Интернет-клубы просят чиновников разрешить работать: нечем кормить семьи
08:48
Издевался всю ночь. На Иссык-Куле суд прекратил дело о семейном насилии
26 мая, вторник
23:21
Улей из LEGO с балконами и террасой сделал житель Ирландии