В детской онкологии нет лекарств. Родители задолжали аптекам крупные суммы

В детских отделениях онкологии в Бишкеке и Оше есть проблемы с лекарственным обеспечением. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор общественного фонда «Помогать легко» Динара Аляева.

Читайте по теме Правительство выделило 160 миллионов сомов на покупку лекарств для онкопациентов

По ее словам, из-за этого у родителей многих детей накопились огромные долги за препараты, которые они брали в аптеках.

«У родителей девочки, которая умерла в детском отделении онкологии, долг в аптеке 35 тысяч сомов. 22 мая наш фонд оплатил долги родителей в аптеке Бишкека на 67 тысяч 720 сомов. А в это время вице-премьер-министр Аида Исмаилова отчитывается на публику и депутатам, что в детской онкологии нет проблем с лекарственным обеспечением. Кто кого обманывает? Заведующие отделениями, директора больниц, вице-премьер? Почему сложно говорить правду?» — задается вопросами Динара Аляева.