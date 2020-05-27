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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Интернет-клубы просят чиновников разрешить работать: нечем кормить семьи

Владельцы интернет-клубов Бишкека обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову, премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву и мэру столицы Азизу Суракматову. Бизнесмены просят разрешить им работать.

По их словам, интернет-клубы остались практически единственным видом запрещенной предпринимательской деятельности.

«Подавляющая часть интернет-клубов, понимая всю ответственность за здоровье наших граждан, заблаговременно закрылась еще до объявления начала карантинных мер. Мы исправно соблюдаем все требования правительства, ответственных органов по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил и всех карантинных мер. Несмотря на то что мы несем огромные убытки, старались по мере возможности обеспечивать посильную материальную помощь своим сотрудникам. Однако все наши возможности исчерпаны, и мы находимся в катастрофическом экономическом положении», — отмечают обратившиеся.

В городе насчитывается 200 интернет-клубов. В каждом из них работало около 10 человек. У 2 тысяч работников есть семьи, оставшиеся без средств к существованию.

В письме говорится, что все интернет-клубы испытывают огромные сложности по оплате обязательств, в первую очередь по кредитам и договорам аренды. Кроме этого, необходимы средства для оплаты услуг поставщиков интернета, коммунальных платежей, продукции и закупа других расходных материалов для запуска бизнеса.

«Предоставленный коммерческими банками трехмесячный срок отсрочки по платежам истекает в июне. Простой для нас сейчас крайне губителен и впоследствии может привести к банкротству и закрытию бизнес-объектов. С 21 мая начали работать центры обслуживания населения, предприятия, оказывающие услуги населению, торговые центры, магазины по продаже непродуктовых товаров, авторынки и рынки скота, гостиницы. С 25 мая — вещевые рынки, кафе и рестораны, театры и музеи, а также общественный транспорт — автобусы, троллейбусы и маршрутные такси. В указанных сферах, так же, как и в нашей, предполагается поток людей, а в некоторых случаях намного превышающий посещение интернет-клубов. В связи с чем считаем, что интернет-клубы тоже имеют право получить разрешение на деятельность», — подчеркивается в обращении.

Мы с полной ответственностью готовы выполнять все ограничения и санитарно-гигиенические нормы. Установить во всех клубах санитайзеры, проводить дезинфекцию помещений, вести рассадку клиентов согласно санитарной дистанции.

Владельцы интернет-клубов Бишкека

Бизнесмены просят снять запрет на их деятельность и разрешить предоставлять свои услуги со строгим соблюдением карантинных норм.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153881/
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