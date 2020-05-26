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Общество

В Бишкеке возобновили работу платные муниципальные парковки

В Бишкеке возобновили работу платные муниципальные парковки. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, в связи с карантином городские парковки вокруг рынков не обслуживались, плата за временную стоянку машины не взималась.

«С 25 мая базары возобновили работу, операторы МП «Бишкекские парковки и стоянки» тоже вышли на работу. Все сотрудники оснащены средствами индивидуальной защиты, работают в перчатках, масках, у каждого есть санитайзер для рук», — отметили в мэрии.

Муниципальные парковки расположены:

  • улица Бейшеналиевой (от улицы Московской до проспекта Чуй);
  • улица Кулиева (от улицы Токтогула до улицы Киевской);
  • улица Токтогула (от бульвара Молодой Гвардии до реки Ала-Арчи);
  • улица Киевская (от бульвара Молодой Гвардии до улицы Кулиева);
  • улица Павлова (от проспекта Чуй до улицы Киевской);
  • улица Суеркулова (от улицы Жукеева-Пудовкина до улицы Юнусалиева);
  • улица Юнусалиева (от улицы Суеркулова до улицы Безымянной);
  • улица Жукеева-Пудовкина (от улицы Безымянной до улицы Суеркулова);
  • улица Орозбекова (от улицы Фере до Можайского переулка);
  • улица Ибраимова (от улицы Московской до улицы Токтогула);
  • улица Кулатова (от улицы Ибраимова до улицы Матросова);
  • улица Суюмбаева (от проспекта Чуй до улицы Огонбаева);
  • улица Огонбаева (от улицы Гоголя до улицы Суюмбаева);
  • переулок Клубный.

В муниципалитете также объяснили, как определить, что стоянка муниципальная. «Во-первых, установлены соответствующие дорожные знаки, операторы одеты в специальный оранжевый жилет с логотипом МП «Бишкекские парковки и стоянки» и имеют при себе специальные бейджики, обязательно выдают талон с печатью об оплате», — добавили там.

Официальный и единый тариф — 25 сомов вне зависимости от того, на какое время поставлен автомобиль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153865/
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