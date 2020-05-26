В Бишкеке возобновили работу платные муниципальные парковки. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.
По ее данным, в связи с карантином городские парковки вокруг рынков не обслуживались, плата за временную стоянку машины не взималась.
«С 25 мая базары возобновили работу, операторы МП «Бишкекские парковки и стоянки» тоже вышли на работу. Все сотрудники оснащены средствами индивидуальной защиты, работают в перчатках, масках, у каждого есть санитайзер для рук», — отметили в мэрии.
Муниципальные парковки расположены:
- улица Бейшеналиевой (от улицы Московской до проспекта Чуй);
- улица Кулиева (от улицы Токтогула до улицы Киевской);
- улица Токтогула (от бульвара Молодой Гвардии до реки Ала-Арчи);
- улица Киевская (от бульвара Молодой Гвардии до улицы Кулиева);
- улица Павлова (от проспекта Чуй до улицы Киевской);
- улица Суеркулова (от улицы Жукеева-Пудовкина до улицы Юнусалиева);
- улица Юнусалиева (от улицы Суеркулова до улицы Безымянной);
- улица Жукеева-Пудовкина (от улицы Безымянной до улицы Суеркулова);
- улица Орозбекова (от улицы Фере до Можайского переулка);
- улица Ибраимова (от улицы Московской до улицы Токтогула);
- улица Кулатова (от улицы Ибраимова до улицы Матросова);
- улица Суюмбаева (от проспекта Чуй до улицы Огонбаева);
- улица Огонбаева (от улицы Гоголя до улицы Суюмбаева);
- переулок Клубный.
В муниципалитете также объяснили, как определить, что стоянка муниципальная. «Во-первых, установлены соответствующие дорожные знаки, операторы одеты в специальный оранжевый жилет с логотипом МП «Бишкекские парковки и стоянки» и имеют при себе специальные бейджики, обязательно выдают талон с печатью об оплате», — добавили там.
Официальный и единый тариф — 25 сомов вне зависимости от того, на какое время поставлен автомобиль.