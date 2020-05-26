В Бишкеке возобновили работу платные муниципальные парковки. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, в связи с карантином городские парковки вокруг рынков не обслуживались, плата за временную стоянку машины не взималась.

«С 25 мая базары возобновили работу, операторы МП «Бишкекские парковки и стоянки» тоже вышли на работу. Все сотрудники оснащены средствами индивидуальной защиты, работают в перчатках, масках, у каждого есть санитайзер для рук», — отметили в мэрии.

Муниципальные парковки расположены: улица Бейшеналиевой (от улицы Московской до проспекта Чуй);

улица Кулиева (от улицы Токтогула до улицы Киевской);

улица Токтогула (от бульвара Молодой Гвардии до реки Ала-Арчи);

улица Киевская (от бульвара Молодой Гвардии до улицы Кулиева);

улица Павлова (от проспекта Чуй до улицы Киевской);

улица Суеркулова (от улицы Жукеева-Пудовкина до улицы Юнусалиева);

улица Юнусалиева (от улицы Суеркулова до улицы Безымянной);

улица Жукеева-Пудовкина (от улицы Безымянной до улицы Суеркулова);

улица Орозбекова (от улицы Фере до Можайского переулка);

улица Ибраимова (от улицы Московской до улицы Токтогула);

улица Кулатова (от улицы Ибраимова до улицы Матросова);

улица Суюмбаева (от проспекта Чуй до улицы Огонбаева);

улица Огонбаева (от улицы Гоголя до улицы Суюмбаева);

переулок Клубный.

В муниципалитете также объяснили, как определить, что стоянка муниципальная. «Во-первых, установлены соответствующие дорожные знаки, операторы одеты в специальный оранжевый жилет с логотипом МП «Бишкекские парковки и стоянки» и имеют при себе специальные бейджики, обязательно выдают талон с печатью об оплате», — добавили там.