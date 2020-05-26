В Малахитовом зале Театра оперы и балета реставрируют потолочное панно

В Малахитовом зале Кыргызского театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева реставрируют большое потолочное панно. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель генерального директора театра Елена Смирнова.

По ее словам, расписывали панно такие известные художники, как Гапар Айтиев, Андрей Михалев и Лидия Ильина.

«Искусство, к сожалению, не вечно. Со временем полотна мастеров ветшают. И тогда без реставрации картин не обойтись. На потолочном панно образовалась трещина», — написала Елена Смирнова.

«Очень сложную, многоэтапную и филигранную работу над картиной, которая украшает театр с 1955 года, ведут реставраторы под руководством председателя Союза художников КР, академика, художника-живописца, реставратора высшей категории Таалайбека Усубалиева», — добавила она.