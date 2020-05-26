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Общество

Генпрокуратура: Жанар Акаев хочет присвоить себе работу по борьбе с коррупцией

Депутат Жанар Акаев хочет присвоить себе результаты деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре.

По ее данным, ранее парламентарий заявил, что только после его выступления на заседании Жогорку Кенеша по вопросу незаконной передачи лицензии по использованию радиочастотного спектра 200 мегагерц ОсОО «Скай Мобайл», изданные Государственным агентством связи приказы будут отменены и государству возместят 5 миллиардов сомов. В главном надзорном органе заявляют, что эта информация депутата не соответствует действительности.

«По факту коррупции со стороны отдельных должностных лиц Государственного агентства связи и ГКНБ, которые в сговоре с представителями частных компаний в нарушение требований законодательства КР пролоббировали переоформление лицензии по использованию радиочастотного спектра, еще 7 апреля 2020 года было зарегистрировано досудебное производство. В ходе следствия, уже 20 апреля 2020 года, за месяц до выступления депутата Жанара Акаева, Генеральной прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законов КР. По результатам уже 24 апреля 2020 года Госагентством связи ранее изданные незаконные приказы о переоформлении лицензии и изменении технологии использования радиочастотного спектра были отменены», — говорится в сообщении.

«Депутат Жанар Акаев не имеет ни малейшего отношения к восстановлению законности путем возврата частот и отмене незаконных решений ГАС о переоформлении и трансформации лицензии. В настоящее время следственным путем устанавливается сумма причиненного материального ущерба государству и принимаются меры по его возмещению. Призываем депутата, как народного избранника, быть более корректным в своих высказываниях и давать общественности правдивую информацию», — заключили в главном надзорном органе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153836/
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