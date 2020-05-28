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Общество

День Республики отмечает Азербайджан. О дружбе с КР рассказал Гидаят Оруджев

Азербайджан сегодня отмечает День республики. Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Гидаят Оруджев ответил на вопросы 24.kg.

По его словам, кыргызский народ — братский азербайджанскому. Он напомнил, что Кыргызстан одним из первых признал независимость Азербайджана в 1991 году.

— Как развиваются кыргызско-азербайджанские отношения? Насколько успешно и продуктивно, на ваш взгляд?

— Наши страны и народы связаны этническими и историческими узами, общностью культур, традиций, обычаев, языка и религии, имеют огромные возможности для тесного и эффективного сотрудничества. В 1930-х годах прошлого века репрессированные граждане Азербайджана были переселены в Кыргызстан. Братский кыргызский народ принял наших соотечественников как родных, поделился своим хлебом и кровом.

Они, проживая здесь, своим трудом внесли вклад в науку, образование и общественную жизнь страны, активно участвовали в развитии Кыргызстана. Сейчас их потомки продолжают дело своих предков, вносят вклад в укрепление государственности независимой страны.

У нас есть большой неиспользованный потенциал для развития экономических связей. Он позволяет расширить экономические связи, инвестиционные вложения и многократно увеличить торговый оборот.

Гидаят Оруджев

— Как насчет укрепления гуманитарных связей?

— Это направление имеет очень большое значение для наших народов. Участие мастеров искусств и спортсменов наших стран на мероприятиях, проводимых в Азербайджане и Кыргызстане, сближает нас и служит пропаганде культуры.

— Можете ли вы назвать Кыргызстан приоритетным партнером?

— Безусловно. Расширение сотрудничества во всех сферах между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой является приоритетным направлением проводимой политики глав наших братских государств.

Сегодня, 28 мая, Азербайджан отмечает День республики. Это торжество государственного масштаба. Хочу напомнить, что Азербайджанская Демократическая Республика стала первой на мусульманском Востоке парламентской страной и с первых дней существования опиралась на принципы самоопределения азербайджанского народа, признания равноправия всех граждан без различия национальности, вероисповедания, социального положения и пола, мирного сосуществования со всеми иностранными государствами и соседними народами, уважение суверенитета и территориальной целостности стран.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153834/
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