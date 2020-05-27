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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 27 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День увеличился до 15 часов 1 минуты.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-18.30 — отрезки улиц Достоевского, Куренкеева;
  • 9.30-17.00 — 6-й микрорайон, 9/1-15/1, отрезки улиц Хвойной, Крымской, Элебесова, Аул, 8 Марта, Республиканской, Азовской, Кудрука, Коммунарова, Карабалтинской, Березовой, Виноградной, Аммосова, Крылова, Ломоносова, Фруктовой, село Чон Арык (улицы Садырбаева, Семетей, Кожобергенова, Северная, Школьная, Волоколамская), жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй, 29, 31, 32, 34, Профессора Зимы);
  • 9.00-17.00 — улицы Салиевой, 111, Акиева, 9, Асановой, 22, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ош-3000, Торгой, Масыралиева, Абаданова);
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Дордой» (улица Эмгекчил), «Ак-Орго» (улица Ай-Кочо), 8-й микрорайон, 40, 5-й микрорайон, 29/1.

У кого намечается той

Василий Дашков

Родился 27 мая 1965 года. Генеральный директор ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Эрлис Тердикбаев

Родился 27 мая 1969 года в селе Иссык-Ата Чуйской области. Председатель Государственного комитета по делам обороны.

Памятные даты

День библиотек Кыргызской Республики

из интернета
Фото из интернета. Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А.Осмонова

Впервые свой профессиональный праздник в 2009 году отметили более 2,5 тысячи библиотечных работников, из них 88 процентов — женщины.

Эта дата приурочена ко дню открытия 27 мая 1902-го в Кыргызстане первой общедоступной библиотеки.

Сегодня в республике работают более тысячи библиотек, услугами которых в КР ежегодно пользуются свыше 1 миллиона читателей. Библиотечный фонд страны составляет свыше 19 миллионов библиотечных единиц, из них 79 процентов — на русском, 19 процентов — на кыргызском, 2 процента — на других языках.

Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом

Ежегодно в последнюю среду мая во многих странах мира проводится Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом, или Всемирный день рассеянного склероза.

Он учрежден в 2009 году по инициативе Международной федерации обществ рассеянного склероза с целью распространения информации о заболевании, его профилактике и лечении, а также для консолидации усилий национальных и региональных организаций в рамках Глобального движения против рассеянного склероза.

Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает нервные волокна головного и спинного мозга. Это одно из самых тяжелых заболеваний центральной нервной системы, приводящее к инвалидности.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Аман Мамытов

из интернета
Фото из интернета. Аман Мамытов

Родился 27 мая 1927-го в Бостери. После окончания института устроился на работу в АН Киргизской ССР, где с 1949 по 1954 год был научным сотрудником. С 1954 по 1964 год заведовал отделом почвоведения там же.

В 1964-м избран директором кыргызского филиала Среднеазиатского НИИ почвоведения. В 1966 году — директором Киргизского НИИ почвоведения.

Основные научные работы посвящены вопросам генезиса, географии, классификации, картографии, агрохимии почв и земельного кадастра. Один из основателей нового научного направления — горного почвообразования.

Скончался в 1999-м.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153832/
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