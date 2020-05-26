Здание Центра экстренной медицины на ремонте. Но служба работает

В главном корпусе Центра экстренной медицины в Бишкеке проводится капитальный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, сейчас идет замена кровли, после чего начнется ремонт фасада и наружных инженерных сетей здания (водопроводные и канализационные сети). Сама служба работает в штатном режиме.

«Подрядчики — компания «Дастан Строй Групп» — обещает закончить ремонт до начала отопительного сезона», — отметили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что двухэтажное здание Центра экстренной медицины построено в 1939 году. Его площадь — 3 тысячи 496 квадратных метров.