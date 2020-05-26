13:31
USD 73.65
EUR 80.26
RUB 1.02
Общество

Здание Центра экстренной медицины на ремонте. Но служба работает

В главном корпусе Центра экстренной медицины в Бишкеке проводится капитальный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, сейчас идет замена кровли, после чего начнется ремонт фасада и наружных инженерных сетей здания (водопроводные и канализационные сети). Сама служба работает в штатном режиме.

«Подрядчики — компания «Дастан Строй Групп» — обещает закончить ремонт до начала отопительного сезона», — отметили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что двухэтажное здание Центра экстренной медицины построено в 1939 году. Его площадь — 3 тысячи 496 квадратных метров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153808/
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
Не получили обещанные выплаты. Флешмоб устроили медики скорой помощи Армавира
Надбавки от 100 до 500 сомов получили медики скорой помощи в Бишкеке
Главврач инфекционки обвинил медиков скорой в создании угрозы для окружающих
Мы как отходы общества. Врач показал, какие условия им предоставлены для работы
Житель Аламединского района ждал скорую четыре часа. Он обратился к президенту
В Баткенской области предприниматель подарил больнице карету скорой помощи
Без автоаварий и криминала. Как изменилась работа скорой во время режима ЧП
Вот что значит мыть руки. Вызовы медиков 103 в связи с инфекциями сократились
Доплачивать клиническим ординаторам на скорой помощи хотят в мэрии Бишкека
Центр экстренной медицины Бишкека выполнил 156 тысяч 319 вызовов за год
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во&nbsp;время свидания с&nbsp;супругой и&nbsp;детьми Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во время свидания с супругой и детьми
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировали 38&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1403 В Кыргызстане зарегистрировали 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1403
В&nbsp;соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева В соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Бизнес-кредиты от&nbsp;9&nbsp;процентов в&nbsp;сомах и&nbsp;от&nbsp;5&nbsp;процентов в&nbsp;долларах Бизнес-кредиты от 9 процентов в сомах и от 5 процентов в долларах
Специальная программа кредитования &laquo;Керемет Банка&raquo; для поддержки бизнеса&nbsp;КР Специальная программа кредитования «Керемет Банка» для поддержки бизнеса КР
Пять причин оплатить товары и&nbsp;услуги через терминалы MegaCom Пять причин оплатить товары и услуги через терминалы MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Орозо айт! «Бакай Банк» поздравляет кыргызстанцев с праздником Орозо айт!
26 мая, вторник
13:24
У пациента челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя после выписки выявили COVID-19 У пациента челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя после...
13:10
Проверки бизнеса уйдут в режим онлайн. Очередная инициатива депутатов
13:01
В Джалал-Абаде во время криминальной сходки задержаны члены ОПГ. Суд их отпустил
12:59
Здание Центра экстренной медицины на ремонте. Но служба работает
12:31
Раскол в СДПК. Алмазбек Атамбаев не комментирует скандал в своей партии