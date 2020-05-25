26 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улицы Московская, 121, Тимирязева, 10;

9.30-18.30 — улицы Салиевой, 182, Пархоменко, Куликовская, Кантемировская, переулки Пишпекский, Черкесский, жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Кырк-Чоро);

9.30-17.00 — жилмассив «Кольмо» (улицы Медина, Тынчтык, Сеил, Дастан), отрезки улиц Осипенко, Исанова, Тюменской, Тоголока Молдо, Профессора Зимы;

9.30-18.00 — жилмассив «Киргизия» (улица Самойленко), отрезки улиц Курчатова, Садырбаева, Серафимовича, Ташаузской, Поваринской, Воркутинской.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Алма-Атинская, Панфилова, Иваницина, переулки Дальний, Чуй), Октябрское (2-е отделение, улицы Пушкина, Калинина, Куйбышева, Гагарина), Пригородное (улица Юбилейная), Кой-Таш (улица Сегизбаева), Арашан (дачи), Карла Маркса (улицы Набережная, Шопокова), Бир-Булак;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Московская, Советская, Ленина, Тургенева, Киевская, переулки Зеленый, Победы, Кирова, Чехова), села Тош-Булак (улицы Булана, Береговая, Айзабекова, ГЭС), Сокулук (улица Достук), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Крупской, Комсомольская, МТФ, Степная, Северная, Полярная, Западная, МТФ), Фрунзе (улицы Восточная, Карасуйская, Западная);

Жайыльский РЭС

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Бейшеналиевой, 15, 17, 19, 21, Луговая, Ключевая, Мичурина, Чапаева, Дорожная, Кошевого, переулок Чапаева), села Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), Калининское (улица Бакыт);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (переулок Спортивный, улица Школьная), Спартак (улица Гагарина), Беловодское (улицы Ленина, Гагарина, Шевченко, Степаненко, Фрунзе, Центральная), Крупское (улицы Набережная, Труда);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Киргшелк (улицы Дзержинского, Герцена), Новопокровка (улицы Советская, Фрунзе, Ленина).

3 Ошская область Ошская область