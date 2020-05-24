Эльвира Сурабалдиева не поддерживает поправку в закон об НКО, но голосовала за

Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева не поддерживает скандальную поправку в закон об НКО, обязывающую неправительственные организации отчитываться об источниках своих доходов.

Она объяснила 24.kg почему. По ее словам, в первом чтении она голосовала за.

Читайте по теме Обсуждение законопроекта об НКО. Отчитаться о растраченных грантах должен кабмин

«Разработчики мне объяснили, склоняя к тому, чтобы я их поддержала, что документ необходим, прежде всего, в целях безопасности. Он поможет выявить те организации, которые финансируют всякого рода деструктивные мероприятия. К тому же, меня всегда настораживало, почему НПО, требуя полной прозрачности и подотчетности от бизнеса, сами не хотят открывать свои поступления и отчитываться перед государством, на что тратятся деньги», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Меня убедили, я прочитала предлагаемый вариант изменений и отдала свой голос в поддержку. Эльвира Сурабалдиева

«Но потом случился карантин, и он показал истинную роль неправительственного сектора. Его представители оказали огромную помощь людям на местах. Особенно жертвам семейного насилия. Государство, конечно, тоже помогало, но весь ареал охватить оказалось не способно. Вот на выручку и пришли НПО с их консультациями, с кризисными центрами. Это огромный пласт работы. А теперь представьте: эта поправка прошла бы и чтобы получилось? Ладно, НКО должны были отчитываться за каждый сом, так еще бы в базе Минюста появились бы и персональные данные тех, кому сотрудники организаций помогли, причем в открытом доступе. А это женщины, которых избивают мужья, к примеру. Если муж — высокий милицейский чин или даже депутат? Представляете, что он сделает со своей женой после этого? Нет, и еще раз нет. Нельзя такого допустить. Это неправильно. Проанализировав все эти аспекты, я пришла к выводу, что во втором и третьем чтениях буду голосовать против», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Я думаю, что если эта поправка пройдет, то будет очень однобокий подход. Не все НПО окажутся равны перед законом и какие-то организации, удобные, скажем так, по-прежнему будут скрывать свои доходы. Эльвира Сурабалдиева

Отметим, выступающие 22 мая на видеоконференции в приложении Zoom на тему: «Принимают закон об НКО без участия НКО» нардепы Дастан Бекешев и Марлен Маматалиев заявили, что уверены — их коллеги поддержат сомнительную норму.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.