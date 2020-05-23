Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт. Об этом сообщила пресс-служба президента.

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«В течение всех дней священного месяца мусульмане нашей независимой страны соблюдали пост, обращались к Всевышнему с молитвой о благополучии и процветании всего народа страны, стремились очистить тело и душу, помыслы и намерения. В этом году благодатные дни священного месяца Рамазан нам пришлось провести в условиях самоизоляции из-за мировой пандемии коронавируса. Ради сохранения здоровья и жизни народа, а также в целях предотвращения распространения вируса мы выполняли все необходимые медицинские требования, соблюдали строгую дисциплину», — говорится в поздравлении.

Выражаю глубокую признательность всем вам за то, что с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации, соблюдали правила и рекомендации. Сооронбай Жээнбеков

Глава государства отметил работу медиков, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, которые ежедневно обеспечивали общественный порядок и безопасность.

«Также хотел бы сказать слова благодарности всем соотечественникам, добровольно поддержавшим усилия государственных органов в этой борьбе. Благодаря совместной слаженной работе нам удалось удержать ситуацию под контролем. На сегодня большинство заразившихся граждан выздоравливают. Сняты многие ограничения в деятельности предпринимательства, в повседневной жизни. Возобновили свою работу все отрасли экономики, и коммуникация в повседневной жизни уже начинает входить в привычное русло. Не исключено, что в любой момент ситуация может резко измениться», — сказал президент.