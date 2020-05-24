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Общество

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Орозо айтом

Священный Орозо айт — один из главных праздников всех мусульман в мире.

В этом году в связи с пандемией коронавируса мусульмане многих стран мира, в том числе и Кыргызстана, окончание месяца Рамадан отпразднуют в домашних условиях.

Этот день символизирует духовную чистоту и любовь к ближнему, стремление к добру, миру и согласию.

Смысл праздника — в благих делах и прощении.

24.kg желает кыргызстанцам доброй и благополучной жизни в окружении друзей и родных. Пусть каждый день встречает светом вдохновения, веры, любви и гармонии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153673/
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