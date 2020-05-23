На 26 мая намечен рейс «Аэрофлота» по маршруту Бишкек — Санкт-Петербург — Москва. Об этом сообщает посольство России в Кыргызстане.

Читайте по теме Авиарейс Бишкек — Екатеринбург — Новосибирск намечен на 22 мая

По его данным, места на борту предоставляются только тем гражданам, которые зарегистрировались на портале госуслуг и направляются в Москву, Санкт-Петербург и ближайшие регионы (перечень регионов уточняют).

«Принимаются авиабилеты «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и «S7» (на отмененные рейсы). В случае отсутствия авиабилета его можно будет приобрести в аэропорту перед вылетом», — заключили в диппредставительстве.