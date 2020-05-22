Обвиняемого в возбуждении национальной вражды Даниэля Ажиева оставили в СИЗО

Первомайский районный суд продлил меру пресечения обвиняемому в возбуждении национальной вражды Даниэлю Ажиеву. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, срок содержания под стражей Даниэля Ажиева продлен еще на два месяца.

Напомним, Даниэль Ажиев раздал гуманитарную помощь малоимущим после того, как власти объявили о чрезвычайной ситуации. Пользователи социальных сетей выступили с резкой критикой в его адрес, после чего организатор студии вебкам-моделей выложил видео, где оскорбил кыргызстанцев.