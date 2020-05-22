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Общество

В Бишкеке в 21 многоэтажке и 1 больнице заменят лифты

Городские власти планируют заменить 21 муниципальный пассажирский лифт в жилых домах, отработавших нормативный срок эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, также установят один новый больничный лифт в городской клинической больнице (ГКБ) № 1.

Сообщается, что зимой проведен конкурс на поставку лифтового оборудования (пассажирского и больничного), победителем которого стала компания «Могилевлифтмаш» (Республика Беларусь). Оборудование доставлено в Бишкек.

«Сотрудники Бишкекгорлифта приступили к установке оборудования в ГКБ № 1. В многоэтажных домах новые лифты появятся после того, как завершатся процедуры списания старых», — добавили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что в 2020 году на текущее содержание лифтового оборудования и закупку нового предусмотрено более 26 миллионов сомов. В Бишкеке работает 733 муниципальных лифта, остальные — частные.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153597/
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