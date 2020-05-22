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Общество

У Рамзана Кадырова заподозрили коронавирус. Он госпитализирован в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится на лечении в одной из больниц Москвы. Об этом со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ информировали, что у Кадырова заподозрили коронавирус. Как отмечается, Telegram-канал Baza сообщил, что глава Чечни несколько дней назад почувствовал недомогание, но «сначала списывал это на ОРВИ», а после ухудшения состояния ему рекомендовали обратиться в московские больницы.

Помощник главы Чечни Ахмед Дудаев, комментируя сообщение, не подтвердил и не опроверг информацию. Но он заверил, что Рамзан Кадыров лично контролирует работу оперативного штаба по COVID-19.

По официальным данным, в Чечне за время пандемии коронавирус диагностировали у 1 тысячи 26 человек, из них 635 выздоровели, 11 умерли от COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153590/
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