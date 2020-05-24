В Бишкеке 24 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День увеличился до 14 часов 56 минут.

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Орозо айтом.

У кого намечается той

Кубат Касейинов

Родился 24 мая 1965 года. Главный государственный фитосанитарный инспектор КР — заместитель директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

Памятные даты

Орозо айт

Орозо айт знаменует собой завершение 30-дневного мусульманского поста.

От рассвета до заката правоверные держали пост. Отказ от еды и питья, и особенно в жаркие дни, дает мусульманам шанс продемонстрировать силу своей веры. Предполагается, что в эти дни верующий строже соблюдает и чистоту внутреннюю, избавляется от мыслей и действий, оскверняющих человека. Пост тех, чьи дела и мысли нечисты, не учтется.

В день Орозо айт мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, надевают лучшую одежду, накрывают богатые столы, приглашают гостей.

В Кыргызстане в 2020 году праздничный айт намаз на площадях и в мечетях проводить не будут.

День славянской письменности и культуры

Фото из интернета. Памятник Кириллу и Мефодию в Ханты-Мансийске

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия — учителей словенских.

В настоящее время этому празднику посвящаются научные форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные культурные мероприятия.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Иван Немцев

Родился 24 мая 1923 года в селе Быстровка (ныне город Кемин). В марте 1942-го призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную Армию. С мая того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» сержант Иван Немцев удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1969–1970 годах возглавлял ОГАИ МВД Киргизской ССР.

Скончался 13 декабря 1997 года.

В честь Немцева названа улица в родном селе.

Родился государственный деятель Алиаскар Токтоналиев

Родился 24 мая 1929 года в селе Эпкин Иссык-Атинского района. Кыргызский государственный деятель Алиаскар Токтоналиев. Министр финансов Киргизской ССР (1960–1986).

С 1960 по 1985 год был министром финансов Киргизской ССР. Под его управлением финансово-экономическая система Кыргызской ССР переживает динамичное становление и развитие.

В историю Кыргызстана Алиаскар Токтоналиев вошел как самый молодой министр республики. В 30 лет он возглавил в феврале 1960 года Министерство финансов Киргизской ССР и проработал в этой должности почти 26 лет.

В 1994-м постановлением правительства Бишкекскому финансово-экономическому техникуму присвоено имя Алиаскара Токтоналиева. В Бишкеке названа улица именем финансиста.