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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 23 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +31 градус. День увеличился до 14 часов 54 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.30. Полный календарь Орозо-2020 можете посмотреть здесь.

У кого намечается той

Бакыт Шайдуллаев 

Родился 23 мая 1992 года. Депутат Бишкекского городского кенеша. 

Люди, которые меняли мир

Умер драматург Райкан Шукурбеков

Райкан Шукурбеков родился в 1913 году в селе Ак-Чий Кара-Бууринского района Таласской области.

Первый рассказ Райкана Шукурбекова «Жаркынай» опубликован в 1929-м, а повесть «Тоо элинин баатыры», посвященная историческим событиям 1916 года, издана в 1936-м. Он является автором многих поэтических произведений, басен, сказок, рассказов для детей.

Значительное место в творчестве писателя занимает драматургия. В 1934 году в Кыргызском драмтеатре поставлена его первая пьеса «Борьба», в которой сам автор исполнял одну из ведущих ролей. В 1935-м он написал пьесы «Среди могил» и «Айдар» о новой жизни в деревне и комедию «Жапалак Жатпасов», которая принесла ему успех. В 1959-м он создает драму «Надежда поэта», посвященную жизни Токтогула Сатылганова. Райкан Шукурбеков — автор многих интермедий для эстрады.

Умер 23 мая 1964 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153574/
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