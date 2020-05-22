Двоих раненых пограничников выписали из больницы

Двоих раненых пограничников выписали из Национального госпиталя. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, еще один военнослужащий продолжает получать лечение. Его состояние врачами оценивается как стабильное.

«19 мая 2020 года проведен онлайн-консилиум с участием академика Миталипа Мамытова совместно с российскими коллегами из Центра нейрохирургии имени Бурденко. Было откорректировано лечение больного. Всеми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения пациент обеспечен», — сообщили в ведомстве.

В пресс-центре уточнили 24.kg, что пока вопрос с проведением повторной операции не решен. «Его сейчас наблюдают врачи, будут еще консилиумы», — отметили в Минздраве.

Напомним, 8 мая военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь по кыргызстанским пограничникам. Трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель. Таджикская сторона сообщила о двух раненых.