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Общество

Дословно. Глава офиса ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело

Сегодня в Бишкеке проходят парламентские слушания по законопроекту об НКО. В Жогорку Кенеш не смогла попасть именно та часть представителей гражданского сектора, кто выступает против принятия этого документа.

Постоянный координатор системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело, выступая сегодня на парламентских слушаниях, где обсуждают поправки в закон об НКО, предлагающие обязать неправительственные организации отчитываться об источниках финансирования, призвал депутатов-авторов пересмотреть инициативу с широким участием представителей гражданского сектора. Однако аппарат ЖК проигнорировал многочисленные просьбы, сославшись на то, что число участников мероприятия ограничено.

НПО часто служат мостом между правительством и наиболее нуждающимися людьми. Имея сеть активных, преданных общественных лидеров, они помогают чиновникам оказывать необходимые услуги уязвимым людям.

Озонниа Ожиело
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153548/
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