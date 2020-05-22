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Общество

В Солнечной системе появился троянский астероид с хвостом, как у кометы

Система предупреждения опасного сближения Земли с астероидами ATLAS обнаружила первый троянский астероид, у которого имеется кометный хвост. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

В начале июня 2019 года специалисты, работающие в проекте ATLAS, зафиксировали астероид 2019 LD2 около орбиты Юпитера. Последующие наблюдения подтвердили у объекта признаки кометы, в том числе газопылевой хвост. В конце 2019 года и начале 2020 года астероид прошел позади Солнца, а в апреле 2020 года он вновь появился на ночном небе, все еще сохраняя кометную активность.

University of Hawaii at Manoa
Фото University of Hawaii at Manoa. LD2 2019

Главная особенность этого объекта — его орбита. Фактически 2019 LD2 — это особый вид астероидов, который астрономы до сих пор не обнаруживали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153546/
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