В Солнечной системе появился троянский астероид с хвостом, как у кометы

Система предупреждения опасного сближения Земли с астероидами ATLAS обнаружила первый троянский астероид, у которого имеется кометный хвост. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

В начале июня 2019 года специалисты, работающие в проекте ATLAS, зафиксировали астероид 2019 LD2 около орбиты Юпитера. Последующие наблюдения подтвердили у объекта признаки кометы, в том числе газопылевой хвост. В конце 2019 года и начале 2020 года астероид прошел позади Солнца, а в апреле 2020 года он вновь появился на ночном небе, все еще сохраняя кометную активность.

Фото University of Hawaii at Manoa. LD2 2019

Главная особенность этого объекта — его орбита. Фактически 2019 LD2 — это особый вид астероидов, который астрономы до сих пор не обнаруживали.