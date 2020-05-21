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Общество

Бывшего начальника СИЗО-1 Марса Джусупбекова оправдали

Октябрьский районный суд оправдал бывшего начальника СИЗО-1 Бишкека Марса Джусупбекова. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Икрамидин Айткулов.

По его словам, Бишкекский городской суд оставил решение в силе.

«Марса Джусупбекова приговорили к четырем годам колонии. Верховный суд отменил приговоры и направил дело на новое рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам. Кроме того, в приговоре указано, что мой подзащитный имеет право на реабилитацию», — сказал Икрамидин Айткулов.

В 2014 году Октябрьский районный суд признал Марса Джусупбекова виновным в превышении и злоупотреблении должностным положением и приговорил к четырем годам колонии-поселения. До вступления приговора в законную силу осужденный водворен в СИЗО-1, где он ранее работал начальником.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153483/
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