В Бишкеке 22 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +28 градусов. День увеличился до 14 часов 53 минут.
В столице разговление (ифтар) — в 20.29. Полный календарь Орозо-2020 можете посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Сыдыкова, Тоголока Молдо, Токтогула, Коенкозова;
- 9.00-17.00 — улицы Курманджан Датки, 113, улица Тимирязева, 12, бульвар Эркиндик, 63, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Торгой, Масыралиева, Северная);
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Куренкеева, Кудрука, Профессора Зимы, Исанова, Джамбула, Шорина, Манаса, переулок Долонского;
- 9.30-14.00 — микрорайон «Тунгуч», 60/1, 73/1;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Алты-Бакан, Сарынжы-Бокой), «Жениш», «Дордой-2» (улицы 3-я, 4-я), отрезки улиц Баялинова, Куренкеева, Малиновой, Федерова, Буденного, Салиева, Фрунзе, Калыка Акиева, Абдумомунова, Тимирязева, Уметалиева, Рыскулова;
- 13.00-17.00 — отрезки улицы Боконбаева, бульвара Эркиндик;
- 14.30-17.00 — 4-й микрорайон (химчистка).
Памятные даты
Международный день биологического разнообразия
Ежегодно с 2001 года 22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия.
Главная задача этого дня — обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны.
Основана Международная федерация кинологов
22 мая 1911 года в бельгийском городе Тюэн основана Международная федерация кинологов.
Сегодня Международная кинологическая федерация (FCI) — международная ассоциация кинологических федераций, созданная с целью развития и защиты кинологии и чистопородного собаководства, а также гуманного отношения к животным. Ее членами являются кинологические организации разных стран (по одной от каждой страны).
По данным на 2019 год, в федерацию входят национальные кинологические федерации 98 стран, в том числе и Кыргызстана.
Люди, которые меняли мир
Родился художник Таалай Курманов
Народный художник Кыргызской Республики родился 22 мая 1949 года.
Заслуженный деятель культуры, академик Национальной академии художеств Таалай Курманов хорошо известен в Кыргызстане, России и странах СНГ. Его дипломной работой стал интерьер кинотеатра «Манас».
Способность реализовать свой творческий потенциал и профессиональный опыт в различных видах и жанрах искусства позволяют художнику создавать как графические, так и живописные произведения. Проявил себя и в книжной графике. Особое место в творчестве Курманова занимает пятитомное издание кыргызского эпоса «Манас» по варианту Саякбая Каралаева. В станковой графике художник разрабатывает различные темы: трудовая жизнь, образы близких и пейзажи.
С 1983 года член Союза художников СССР.