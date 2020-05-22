В Бишкеке 22 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +28 градусов. День увеличился до 14 часов 53 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.29. Полный календарь Орозо-2020 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-13.00 — отрезки улиц Сыдыкова, Тоголока Молдо, Токтогула, Коенкозова;

9.00-17.00 — улицы Курманджан Датки, 113, улица Тимирязева, 12, бульвар Эркиндик, 63, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Торгой, Масыралиева, Северная);

9.30-17.00 — отрезки улиц Куренкеева, Кудрука, Профессора Зимы, Исанова, Джамбула, Шорина, Манаса, переулок Долонского;

9.30-14.00 — микрорайон «Тунгуч», 60/1, 73/1;

9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Алты-Бакан, Сарынжы-Бокой), «Жениш», «Дордой-2» (улицы 3-я, 4-я), отрезки улиц Баялинова, Куренкеева, Малиновой, Федерова, Буденного, Салиева, Фрунзе, Калыка Акиева, Абдумомунова, Тимирязева, Уметалиева, Рыскулова;

13.00-17.00 — отрезки улицы Боконбаева, бульвара Эркиндик;

14.30-17.00 — 4-й микрорайон (химчистка).

Памятные даты

Международный день биологического разнообразия

Ежегодно с 2001 года 22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия.

Главная задача этого дня — обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны.

Основана Международная федерация кинологов

22 мая 1911 года в бельгийском городе Тюэн основана Международная федерация кинологов.



Сегодня Международная кинологическая федерация (FCI) — международная ассоциация кинологических федераций, созданная с целью развития и защиты кинологии и чистопородного собаководства, а также гуманного отношения к животным. Ее членами являются кинологические организации разных стран (по одной от каждой страны).

По данным на 2019 год, в федерацию входят национальные кинологические федерации 98 стран, в том числе и Кыргызстана.

Люди, которые меняли мир

Родился художник Таалай Курманов

Народный художник Кыргызской Республики родился 22 мая 1949 года.

Заслуженный деятель культуры, академик Национальной академии художеств Таалай Курманов хорошо известен в Кыргызстане, России и странах СНГ. Его дипломной работой стал интерьер кинотеатра «Манас».

Способность реализовать свой творческий потенциал и профессиональный опыт в различных видах и жанрах искусства позволяют художнику создавать как графические, так и живописные произведения. Проявил себя и в книжной графике. Особое место в творчестве Курманова занимает пятитомное издание кыргызского эпоса «Манас» по варианту Саякбая Каралаева. В станковой графике художник разрабатывает различные темы: трудовая жизнь, образы близких и пейзажи.

С 1983 года член Союза художников СССР.