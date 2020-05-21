Правозащитники раскритиковали уровень подготовки к слушаниям по закону об НКО

Список участников слушаний по законопроекту об НКО до сих пор не утвержден, по указанному номеру невозможно дозвониться, а те, кто зарегистрировались, до сих пор не получили подтверждение. В соцсетях правозащитники раскритиковали уровень подготовки к завтрашним парламентским слушаниям.
Открытое обращение к спикеру Дастанбеку Джумабекову и главе комитета ЖК по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Гулкан Молдобековой также направила и правовая клиника «Адилет».
Юристы обращают внимание на очень низкий уровень подготовки к организации мероприятия.
«По сообщениям в СМИ и социальных сетях многие представители некоммерческого сектора до настоящего времени не могут зарегистрироваться для участия в назначенных слушаниях. Представитель правовой клиники «Адилет» также подал заявку, позвонив по телефону 0312638959, указанному на сайте Жогорку Кенеша. Однако мы не можем получить подтверждение допуска к участию в данном мероприятии, поскольку список участников до сих пор не утвержден. Кроме того, ранее мы направляли наши письменные предложения к законопроекту в рамках общественного обсуждения, но так и не получили ответов, что является нарушением закона», — говорится в обращении.
Как отмечается, действия депутатов могут быть расценены как попытка продавить инициативу для установления жесткого контроля над некоммерческим сектором.
«Принимая во внимание целый ряд противоречий Конституции и законодательству Кыргызской Республики, заложенных в указанном законопроекте, в том числе относительно невозможности принятия проектов законов без определения источников финансирования, а также, учитывая грубые нарушения регламента Жогорку Кенеша при рассмотрении упомянутого документа и факт проведения парламентских слушаний в условиях действия режима ЧС в связи с пандемией крайне опасного коронавируса, общественность Кыргызстана может прийти к выводу о стремлении депутатов парламента продавить данную законодательную инициативу в целях установления жесткого и несоразмерного контроля за некоммерческим сектором», — отмечается в обращении.
Напомним, завтра, 22 мая, планируется проведение парламентских слушаний по законопроекту о внесении изменений в законодательные акты, регулирующие деятельность НКО.
4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.