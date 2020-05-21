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Общество

22 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Сыдыкова, Тоголока Молдо, Токтогула, Коенкозова;
  • 9.00-17.00 — улицы Курманджан Датки, 113, улица Тимирязева, 12, бульвар Эркиндик, 63, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Торгой, Масыралиева, Северная);
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Куренкеева, Кудрука, Профессора Зимы, Исанова, Джамбула, Шорина, Манаса, переулок Долонского;
  • 9.30-14.00 — микрорайон «Тунгуч», 60/1, 73/1;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Алты-Бакан, Сарынжы-Бокой), «Жениш», «Дордой-2» (улицы 3-я, 4-я), отрезки улиц Баялинова, Куренкеева, Малиновой, Федерова, Буденного, Салиева, Фрунзе, Калыка Акиева, Абдумомунова, Тимирязева, Уметалиева, Рыскулова;
  • 13.00-17.00 — отрезки улицы Боконбаева, бульвара Эркиндик;
  • 14.30-17.00 — 4-й микрорайон (химчистка).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кара-Жигач, Бек-Тоо, Горная Маевка, Кой-Таш, Кызыл-Берлик, Прохладное, Нижняя-Ала-Арча (улицы Первомайская, Полевая, Луговая, Коллекторная, Чагая), Полевое (улицы Садовая, Полевая, Прудная), Каирма (улицы Каирминская, Строительная, Актюбинская), Восток (улицы Тельмана, Ленина, Мирная), жилмассивы «Кырман» («50 га»), «Бир-Булак» (улица Капкараева);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кызыл-Туу (улицы Шаршенбай, Конок), Военно-Антоновка (улицы Красноармейская, Пограничная, Кирова, Советская, Пионерская), Новопавловка (улицы Гагарина, Восточная, Фрунзе, Заводская), город Шопоков (улицы Кирова, Чехова), Восточное (улицы Темирязева, Восточная);
  • 9.00-18.00 — села Первомайское (улицы Береговая, Ленина, Калинина, Темерязева, Чмыря, Спортивная, Комсомольская);

Московский РЭС

  • 9.00-13.00 — село Александровка (улицы Пионерская, Вана-Хуна, Масанчина, Восточная, переулок Спортивный);
  • 9.00-17.00 — села Александровка (переулок Спортивный), Беловодское (улицы Крупская, Северная, Рябова, Красноармейская, Луговая, Украинская, Ленина), Спартак (улица Гагарина);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — город Кант (улицы Пушкина, Некрасова, Герцена, Люксембург, Крупская), Новопокровка (улицы Ленина, Атая), Киргшелк (улица Дзержинского).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153454/
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