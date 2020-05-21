Три дня не будут работать информационно-коммуникационные системы Минюста

Информационно-коммуникационные системы Министерства юстиции Кыргызстана не будут работать 22-24 мая. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В связи с проведением технических работ по переносу серверного оборудования не будут работать централизованный банк данных правовой информации, онлайн-регистрация юридических лиц, электронный нотариат, база данных юридических лиц, единый государственный реестр прав требований на движимое имущество, система электронного документооборота.

25 мая работу систем возобновят.

По данным пресс-службы, из-за отключения мини-АТС центрального аппарата Министерства юстиции телефонной связи также не будет.