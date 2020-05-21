В Кыргызстане продлили срок действия просроченных паспортов

В Кыргызстане временно продлили действие паспортов с истекшим сроком, регистрацию иностранных граждан и лиц без гражданства в период с 1 января по 30 декабря 2020 года. Об этом сообщил Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Чтобы защитить законные права и интересы граждан Кыргызстана, иностранцев и лиц без гражданства, решено временно продлить: