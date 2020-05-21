В Кыргызстане продлили срок действия просроченных паспортов

В Кыргызстане временно продлили действие паспортов с истекшим сроком, регистрацию иностранных граждан и лиц без гражданства в период с 1 января по 30 декабря 2020 года. Об этом сообщил Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
Чтобы защитить законные права и интересы граждан Кыргызстана, иностранцев и лиц без гражданства, решено временно продлить:
- паспорт гражданина КР образца 2004 года (ID-карта старого образца) и общегражданский паспорт образца 2006 года (за исключением паспортов лиц не достигших 16-летнего возраста) для граждан, находящихся и пребывающих за пределами страны, срок действия которого истекает в период с 1 января по 30 декабря, — до 31 декабря 2020 года;
- иностранцы и лица без гражданства, изъявившие желание продлить срок регистрации на территории КР, обязаны продлить регистрацию в течение 10 рабочих дней со дня отмены режима ЧС и/или ЧП;
- Министерству образования и науки поручили принять меры по обеспечению выдачи аттестатов и свидетельств о среднем (полном) общем образовании на основе свидетельств о рождении в случае отсутствия ID-карты у выпускников.