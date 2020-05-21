На 22 мая намечен рейс «Уральских авиалиний» по маршруту Бишкек — Екатеринбург — Новосибирск. Об этом сообщает посольство РФ в КР.

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По его данным, места на борту предоставляются только тем гражданам, которые зарегистрировались на портале госуслуг и направляются в Москву, Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую, Омскую области, Алтайский, Пермский край, Республику Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ.

«Принимаются авиабилеты «Уральских авиалиний», «S7» и «Аэрофлот» (на отмененные рейсы). В случае отсутствия авиабилета его можно будет приобрести в аэропорту перед вылетом (стоимостью 200 евро) с оплатой в сомах или долларах», — заключили в диппредставительстве.