Цифра дня. 99 тысяч 418 семей в Бишкеке получили гуманитарную помощь

В Бишкеке 99 тысяч 418 семей получили гуманитурную помощь. Об этом сообщает столичная мэрия.

Уточняется, что сегодня также продуктовые корзины от арабского фонда «Ас-Сафа» получили более 200 семей, проживающих в жилых массивах «Ак-Бата» и «Ак-Босого».

«Ежедневно формируются списки нуждающихся, при необходимости лонг-лист на поддержку передается организациям, предпринимателям, желающим помочь», — отметили чиновники.

В муниципалитете подчеркнули, что заявки на получение помощи принимаются круглосуточно, и напомнили телефоны, по которым можно оставить свое обращение:

Первомайский район — 0312661537, 0702493993, 0990644410;

Ленинский район— 0312656920, 0551184328;

Свердловский район — 0312360707, 0703906116, 0705641833, 0705038389;

Октябрьский район — 0312576550, 0555401681, 0709812324;

волонтерский штаб мэрии — 0551573989.