В Бишкеке 21 мая солнечно, без осадков. Температура воздуха ожидается +27 градусов. День увеличился до 14 часов 51 минуты.

В столице разговление (ифтар) — в 20.29. Полный календарь Орозо-2020 можете посмотреть здесь.

Начнут работу торговые центры, вещевые, автомобильные и скотные рынки, магазины.

Отключение газа, света, воды

9.00-13.00 — «Жилгородок совмина», 8;

9.00-18.00 — жилмассив «Дордой-2», Госрезиденция № 1;

9.00-17.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Ала-Тоо, Сары-Учкун, Туюк-Жар, Кара-Булак, Кара-Шоро, Ак-Кыя, Орто-Арык, Кок-Кыя), улицы Ай-Кочо, Арабаева;

9.30-18.00 — отрезки улиц Абаканской, Сарыкулова, Новгородской, Камчатской, Садырбаева, Серафимовича, Курчатова, Ташаузской, Поваринской, Щербакова, Боталиева, Кокчетавской;

9.30-17.00 — отрезки улиц Куренкеева, Атбашинской, Кудрука, проспекта Жибек Жолу, улиц Уметалиева, Журнальной, Турусбекова, переулки Тюпский, Джергаланский;

13.30-16.00 — «Жилгородок совмина», 7.

У кого намечается той

Исхак Масалиев

Родился 21 мая 1960 года в Оше одноименной области. Депутат Жогорку Кенеша.

Эрик Бейшембиев

Родился в 1963 году во Фрунзе. Посол Кыргызстана в Исламской Республике Пакистан.

Артур Те

Родился 21 мая 1993 года. Дзюдоист.

Памятные даты

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

Фото 24.kg. Стенд Узбекистана на ярмарке в честь Нооруза, Бишкек, 21 марта 2019 года

В 2001 году ЮНЕСКО приняла Всеобщую декларацию о культурном разнообразии, а в декабре 2002-го Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 мая Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития.

В этом же документе ООН предложила всем государствам-членам, межправительственным органам, организациям системы Организации Объединенных Наций и соответствующим неправительственным организациям среди прочего информировать общественность о ценности и важности разнообразия культур и, в частности, содействовать с помощью просвещения и средств массовой информации осознанию позитивной роли культурного разнообразия.

Сегодня этот праздник отмечается во многих странах мира, что позволяет людям глубже осознать ценности культурного разнообразия и дает возможность развивать сотрудничество между народами.

Люди, которые меняли мир

Умер государственный деятель Молдогазы Токобаев

Родился 27 февраля 1905 года в селе Тору-Айгыр Семиреченской области Российской империи.

С 1938-го на партийной работе. 22 марта 1943 года избан председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, в этой должности проработал до 14 ноября 1945-го.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР второго созыва (1946-1949).

Молдогазы Токобаев — один из зачинателей кыргызской письменной литературы, один из первых драматургов Киргизии.

Литературную деятельность начал в середине 1920-х годов. Первые стихи появились в печати в 1924-м. Первый сборник стихов издан в Москве в 1931 году. В своей поэзии воспевал новую жизнь, патриотизм, созидательный труд родного народа.

В 1938-м создал пьесу «Кайгылуу Какей» («Горемычная Какей») — первую кыргызскую многоактную драму, которая стала большим общественным событием, положив начало развитию национальной драматургии.

Опубликовано более 20 стихотворных и прозаических изданий произведений писателя.

Умер 21 мая 1974 года.