21 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-13.00 — «Жилгородок совмина», 8;

9.00-18.00 — жилмассив «Дордой-2», Госрезиденция № 1;

9.00-17.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Ала-Тоо, Сары-Учкун, Туюк-Жар, Кара-Булак, Кара-Шоро, Ак-Кыя, Орто-Арык, Кок-Кыя), улицы Ай-Кочо, Арабаева;

9.30-18.00 — отрезки улиц Абаканской, Сарыкулова, Новгородской, Камчатской, Садырбаева, Серафимовича, Курчатова, Ташаузской, Поваринской, Щербакова, Боталиева, Кокчетавской;

9.30-17.00 — отрезки улиц Куренкеева, Атбашинской, Кудрука, проспекта Жибек Жолу, улиц Уметалиева, Журнальной, Турусбекова, переулки Тюпский, Джергаланский;

13.30-16.00 — «Жилгородок совмина», 7.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Молдовановка, Кой-Таш, Арашан (улицы 8 Марта, Садовая, Клубная), Карла Маркса (улицы Набережная, Шопокова, 22-го партсъезда, Пушкина, Калинина, Фабричная), Нижняя Ала-Арча (улица Кыргызская), Восток (улицы Щорса, Ленина, Западная, Фрунзе);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улица Пионерская), Новопавловка (улицы Северная, Карсаковых, Крупская, Луговая, Садовая, Фрунзе, Колхозная, Свердлова, Репина, Лавровых, Деповская), город Шопоков (улицы Западная, Степная, Тургенева, Чехова, Кирова, Калинина, Новая, Ала-Арчинская, Первомайская, Победы, Восточная, Достук);

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Петровка (улицы Искра, Ак-Суу), Беловодское (улицы Колхозная, Шевченко, Гагарина, Степаненко), Александровка (улицы Фрунзе, Восточная), Сретенка (улицы Восточная, Пионерская, Калинина);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — Кара-Балта («Квартал спортивный», 1-6), села Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), Ставрополовка, Степное, Кара-Суу, участок Сарго;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — Кант (улицы Октябрьская, Матросова, Пушкина), село Новопокровка (улицы Фрунзе, Советская, Ленина, Белинского, Молодой Гвардии, Чкалова).

3 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — села Караван, Тепе-Коргон, Кайрагач, Бел-Орук, Кой-Басар.

4 Баткенская область Баткенская область